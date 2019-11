Wianek na stół... i nie tylko

Jesień to wyjątkowa i niezwykle urokliwa pora roku. Kusi nas bogactwem kolorów i anturażem. Pełna bujnych owoców, płomiennie rudych liści i osiadających na okolicznych lasach mgieł, jest malowniczym czasem w roku.

Jesienny wianek z hortensji - ożyw swoje wnętrze

Zwiastunka zimy, przygotowuje nas na mroźne poranki. Bogactwo kwiatów niestety ubożeje, wraz ze spadkiem temperatury. Opadają róże i hortensje, które dotychczas cieszyły oko przechodzących. Kiedy listopad za pasem, warto wybrać dla siebie jesienny wianek z hortensji dzięki któremu wprowadzisz do swojego wnętrza nieco więcej koloru. Doskonale sprawdzi się zarówno w domowych wnętrzach, jak i ustawione zewnętrznie, by zachęcać przybywających do odwiedzin.

Ozdoba z hortensji

Jesienny wianek z hortensji okaże się doskonałym dodatkiem, dzięki któremu szybko i sprawnie nadasz swojemu wnętrzu nieco więcej przytulności. Wykonany z mieszanki fioletowo-białych płatków, z dodatkiem zielonego listowia, warto zawiesić na drzwiach wejściowych lub umieścić na stole w formie dużego stroika. Jesienny wianek z hortensji w doskonałej cenie znajdziesz w sklepie internetowym Ten Dom. Sprawdź już dziś szeroką ofert dodatków i akcesoriów domowych. Jakość, piękna i przystępne ceny! Zapraszamy do naszego sklepu w poszukiwaniu inspiracji. Dekoracje kwiatowe na wszystkie okazje; dodatki do kuchni, salonu, sypialni i łazienki w doskonałej cenie! Zapraszamy!