Fotel boho do ogrodu i nie tyl

Produkty, które zostały wykonane z rattanu to absolutny hit Instagrama, który przeniknął do aranżacje wnętrz w realu. Fotel boho do ogrodu, rattanowe krzesła, donice, półki, ramy łóżek - dlaczego sa tak modne?



Fotel i meble rattanowe - hit 2021

Na popularność rattanowych mebli z pewnością wpływ miał trend ekologiczny. Co więcej warto zwrócić uwagę, iż półki, fotele, donice czy stoły i inne produkty wykonane z rattanu są niesamowicie uniwersalne i dobrze współgrają z innymi materiałami, takimi jak szkło lub drewno i beton. Świetnie komponują się również z wszelaką kolorystyką. Pamiętajmy także, że fotel boho do ogrodu z rattanu może również dobrze stanowić dopełnienie salonu czy jadalni lub łazienki!

Fotel boho do ogrodu w ofercie Ten Dom

Gdzie kupić modny fotel boho do ogrodu, jadalni czy salonu? Znajdziemy go w sklepach internetowych a jednem z nich jest Ten Dom. W katalogu sklepu znajdziemy nie tylko stylowy fotel ale także inne dodatki do aranżacji wnętrz, także kwiatowe kompozycje, na które szczególnie warto zwrócić uwagę!