Sztuczne kwiaty w doniczce - domowy dodatek

Motywy roślinne a także kwiaty doniczkowe są jednym z najmodniejszych elementów wnętrz 2019 roku. Lansowane są nie tylko ze względu na świeżość jaką wnoszą do pomieszczeń ale także ich uniwersalność. Roślny bowiem, czy to sztuczne czy prawdziwe doskonale wyglądają zarówno w surowych, minimalistycznych pomieszczeniach jak i tych przytulnych, rustykalnych czy na wzór duńskich. Ten Dom to firma, która specjalizuje się w wykonywaniu nietuzinkowych ozdób ze sztucznych kwiatów, które z powodzeniem wykorzystasz w aranżacji wnętrz. Nasz ulubiony produkt na wiosnę? Duży storczyk 150cm grande w białej doniczce!

Duży storczyk 150cm grande w białej doniczce - gdzie go postawić?

Storczyki już od 2017 roku są bardzo popularnymi roślinami w branży architektury wnętrz. Jest to roślina niezwykle elegancka, którą spotkać możemy w modnych restauracjach czy hotelach jako element krajobrazu wnętrza. Duży storczyk 150cm grande w białej doniczce to opcja dla osób, które nie chcą lub nie mają czasu dbać o naturalne rośliny, zamiast tego wolą ich sztuczny, acz jak efektowny, zamiennik. Sztuczny storczyk jest ogromnych rozmiarów i świetnie sprawdzi się jako dekoracja korytarzy, salonu czy werand lub tarasów. Biały kolor roślin z pewnością będzie świetnie współgrał z odcieniami w Twoim domu!